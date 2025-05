Maibaum mit zwei Kisten Bier für "Blaue 11" eingelöst

„Diese Aktion hat uns gezeigt, wie wichtig Gemeinschaft und ein Lächeln sind – und dass man auch mal über sich selbst lachen können muss", so die Fußballer.

Linz. Nach der Maibaum-Entführung durch die Fußballmannschaft „Blaue 11“ wurde der Baum am Dienstag an das Seniorenzentrum Spallerhof in Linz zurückgegeben.

Bei strahlendem Wetter feierten Bewohner, Pflegekräfte, Freiwillige, Angehörige und die „Blauen 11“ ein fröhliches Fest mit Jause, Musik und guter Stimmung. Die Rückgabe erfolgte – wie versprochen – gegen zwei Kisten Bier. Als Dank lud die Mannschaft alle Bewohner und Mitarbeitenden zu einem ihrer Heimspiele ein.

„Manchmal braucht es unkonventionelle Wege, um Freude zu bereiten – und genau das ist uns gemeinsam gelungen“, so die „Blaue 11“.