Mann überfällt Tankstelle mit Pistole und flüchtet

Überfall in Leonding: Mann bedrohte 44-jährige Angestellte mit einer Pistole und erbeutete Bargeld.

Leonding. Ein bewaffneter Mann hat am Samstagabend eine Tankstelle in Leonding überfallen. Er bedrohte die 44-jährige Mitarbeiterin der Tankstelle mit einer Pistole und forderte Bargeld. Der Räuber erbeutete Bargeld und flüchtete zu Fuß auf der Welser Straße in Richtung stadtauswärts, berichtete die Polizei Oberösterreich. Die Fahndung verlief bisher negativ.

So sieht der Täter aus

Um 19.15 Uhr betrat der 180 cm große Mann in einer schwarzen Jogginghose, einer grauen Weste und einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz die Tankstelle. Nachdem der Täter die Pistole vor der Frau repetierte, packte er die 44-Jährige am Arm und drängte sie vom Verkaufsraum zurück in den Kassenbereich und nötigte sie, die Kassenlade zu öffnen. Der Mann holte sich das ganze Bargeld aus der Lade und stopfte die Scheine in einen schwarzen Rucksack. Die Mitarbeiterin blieb bei dem Überfall unverletzt.