Messer-Mord in Marchtrenk: Hauptverdächtiger geständig

Ein 40-Jähriger ist am Freitag gegen 7.20 Uhr in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) auf der Straße niedergestochen worden.

Er hat den Angriff nicht überlebt und starb im Spital an den Folgen von zahlreichen Messerstichen. Ein Gleichaltriger gilt als Hauptverdächtiger, er soll laut Polizei bei einer ersten Befragung ein Geständnis abgelegt haben. Der Fahrer des Fluchtautos will nichts mitbekommen haben.

© APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR ×

Eine Frau in Marchtrenk hatte am Morgen die Polizei alarmiert. Sie habe beobachtet, wie ein Auto in Höhe eines Fußgängers anhielt. Der Beifahrer stieg aus und stach mehrmals auf den 40-Jährigen ein. Danach fuhren der Angreifer und ein weiterer Insasse davon. Wegen der genauen Beschreibung des Fluchtautos wurde dieses im Zuge der Alarmfahndung in der Nähe des Tunnel Bindermichl in Linz entdeckt. Cobra-Beamte nahmen den Lenker fest.

Zweiter Verdächtiger geschnappt

Der 40-Jährige gab an, ein 19-jähriger Bekannter sei zuerst von Marchtrenk bis zu einem Lokal in Traun (Bezirk Linz-Land) gefahren. Nachdem dieser ausgestiegen war, habe er allein die Fahrt fortgesetzt. Polizisten schnappten den zweiten Verdächtigen, den 19-Jährigen, dann in dem Lokal in Traun. Er wurde am Freitag zuerst mehrere Stunden einvernommen. Er meinte, am Morgen gemeinsam mit dem Bekannten unterwegs gewesen zu sein. Er sei der Lenker gewesen, von einer Messerattacke des Beifahrers will er nichts mitbekommen haben, teilte die Landespolizeidirektion mit.

Ob auch der Hauptverdächtige noch am Freitag einvernommen wird, war unklar. Beide Festgenommenen werden voraussichtlich am Samstag vom Polizeianhaltezentrum Linz in die Justizanstalt nach Wels überstellt. Eine Obduktion wurde noch am Abend vorgenommen.

Laut Ermittlungen der Polizei dürften das Opfer und der 19-Jährige aus Bosnien stammen, der Hauptverdächtige aus Montenegro. Alle drei kannten sich. Die Hintergründe der Tat blieben vorerst unbekannt. Auch die Tatwaffe wurde noch nicht sichergestellt.