Mit Online-Streetwork besser beraten und helfen

Streetworker sind jetzt auch online erreichbar und aktiv.

OÖ. Die Lebenswelten vieler Kinder und Jugendliche verlagern sich zunehmend in den digitalen Raum: Sie verbringen immer mehr Zeit in den sozialen Medien, mit Online-Spielen oder auf Interessensforen. Dadurch verändern sich unter anderem die Rahmenbedingungen und die Arbeit der Streetworker. Die Kinder- und Jugendhilfe Oberösterreich geht mit der Zeit und erweitert das klassische Streetwork-Angebot in Oberösterreich deshalb und bietet nun erstmals Online-Streetwork an. Das Projekt startete mit Jahresbeginn und wird vom größten oberösterreichischen Streetwork-Träger – dem Verein I.S.I – umgesetzt.

„Vorrangiges Ziel ist es, für Kinder und Jugendliche präsent und leicht zugänglich zu sein und dabei auch dort unterwegs zu sein, wo sich Jugendliche aufhalten. Mit den zusätzlichen Angeboten im digitalen Raum können wir das Streetworkangebot erweitern und weiterentwickeln“, so Landesrat Michael Lindner.