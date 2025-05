Morgen wird in OÖ Florianitag gefeiert

Unter dem Leitgedanken „Gemeinsam bring‘ ma ois z‘samm!“ steht die neue Werbekampagne des Landes OÖ anlässlich des Gedenktages des Landespatrons am 4. Mai.

OÖ. Wer durch Österreich reist, findet an zahlreichen Häusern aber auch in Kirchen Darstellungen des heiligen Florian. Besondere Verehrung genießt St. Florian in Oberösterreich, wo der 4. Mai ein Feiertag ist. Diesen Sonntag ist zwar nicht schulfrei aber es wird gefeiert. Im Stift im St. Florian lädt der neue Abt Bernhard Eckerstorfer um 10 Uhr zur Messe mit den St. Florianer Sängerknaben. Danach kann man den Kirtag in St. Florian besuchen. Und am Urfahranermarkt in Linz präsentiert sich am Florianitag zwischen 10 und 16 Uhr die Freiwillige Feuerwehr aus Ebelsberg am Marktgelände. Die Jugendgruppe zeigt allen Neugierigen, wie ein Löschfahrzeug mit Bergeausrüstung aussieht. Damit diese Demonstration auch realistisch wird, kann mit einem Feuerwehrschlauch „probegelöscht“ werden.