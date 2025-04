Mutter bei Hausabriss geflohen: Vier Marderbabys fast verhungert

Pfotenhilfe zieht Fellknäuel mit Flascherl auf.

OÖ/Szbg. Bei einem Hausabriss in Mattsee in Salzburg bemerkten die Arbeiter ein flüchtendes Tier. Aber erst am nächsten Tag dämmerte ihnen, dass das wohl eine Mardermutter gewesen sein muss. Denn sie entdeckten ein Nest mit vier hilflosen, herzzerreißend schreienden Marderbabys mit noch geschlossenen Augen. Die Finder wandten sich sofort an den nahen Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (Bez. Braunau), wo die Waisen aufgenommen wurden und jetzt rund um die Uhr versorgt werden.

© Pfotenhilfe ×

"Die entzückenden Fellknäuel waren erst wenige Tage alt, schon stark unterkühlt und dem Hungertod nahe. Sie bekommen jetzt viel Wärme sowie alle drei Stunden - auch nachts - das Flascherl von mir und entwickeln sich bereits prächtig. Den Fütterungszeitpunkt kann man nicht verschlafen, da das Quartett sich stets lautstark meldet", so Pfotenhilfe-Geschäftsführerin Johanna Stadler augenzwinkernd.