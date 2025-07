Mutter wirft sich vor Hundeattacke über Kinderwagen mit Baby

Die 37-Jährige wurde von zwei Mischlingshunden in beide Oberschenkel gebissen.

Gampern. Zwei große Mischlingshunde haben am Sonntagvormittag in Gampern (Bezirk Vöcklabruck) eine 37-jährige Mutter attackiert, die ihre neun Monate alte Tochter im Kinderwagen chauffiert hatte. Die beiden Vierbeiner kamen plötzlich von einem Haus auf die Frau zugerannt, die sich aus Angst um ihr Baby schützend über den Kinderwagen legte. Die Hunde griffen an und bissen die Mutter in beide Oberschenkel. Die Verletzte schrie laut um Hilfe, das Kind blieb ohne Blessuren.

Die Frau aus dem Salzburger Bezirk St. Johann im Pongau hatte ihre Tante in Oberösterreich besucht. Die 37-Jährige musste medizinisch versorgt werden, über die Schwere der Verletzungen war nichts bekannt.