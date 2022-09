× Nach Bankomatkarten-Diebstahl: Polizei sucht diese Frauen

Den Opfern entstand insgesamt ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich.

Oberösterreich. Bislang unbekannte Täter stahlen die Bankomatkarte eines 67-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck, der sie nach dem Bezahlen in einem Geschäft in Vöcklabruck vergessen hatte. Der oder die Täter spähten dabei während des Bezahlvorganges die PIN-Eingabe aus und nahmen die Karte nach dem Verlassen des Geschäftes an sich, wie die Polizei berichtet.

Zudem konnte ermittelt werden, dass die beschriebene Tathandlung durch eine im Bundesgebiet bewegende Tätergruppe begangen wurde – vermutlich durch zwei weibliche Personen. Dieselbe Vorgehensweise ereignete sich unter anderem in Wels, Linz, Vöcklabruck, St. Georgen im Attergau, Gmunden, Pregarten, Vorchdorf und Dornbirn mit ähnlicher Vorgehensweise, wodurch den Opfern insgesamt ein Schaden im fünfstelligen Eurobereich entstanden ist.

© LPD OÖ ×

So gehen die Täter vor

Die Täter wählen dabei bevorzugt ältere Personen in den frühen Morgen- oder Vormittagsstunden bei Lebensmittelgeschäften aus. Das Opfer wird dabei im Geschäft beim Eingeben des PINs beobachtet, am Parkplatz der Filiale durch ein Gespräch abgelenkt, indem beispielsweise nach Kleingeld gefragt wird, während die Täter die Bankomatkarte stehlen. Innerhalb kürzester Zeit heben die Täter sodann Bargeld im vierstelligen Eurobereich ab.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Vöcklabruck unter 059133/4160-100 entgegengenommen.