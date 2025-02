Neuer "TV-Abt" in Kremsmünster

Der neue Abt ist u.a. auch TV-Kommentator.

Am 10. Februar nimmt der neue Abt des Benediktinerstifts Kremsmünster (Bez. Kirchdorf) in Oberösterreich seine Amtsgeschäfte auf. Bernhard Eckerstorfer wurde vor zwei Wochen von seinen Mitbrüdern gewählt. Der 53-Jährige folgt auf Ambros Ebhart (72), der keine weitere Amtszeit mehr angestrebt hatte. Eckerstorfer war Pressesprecher als 2010 zum Teil schon weit zurückliegende Fälle sexuellen Missbrauchs im Internat des Stiftsgymnasiums bekannt wurden. „Wir haben ihn in großer Einmütigkeit gewählt. Er bringt die Voraussetzung mit, dass er auch die Gemeinschaft eint“, so Ebhart über seinen Nachfolger, dem er eine große Anziehungskraft zuschreibt.