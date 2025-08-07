Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Florian Hiegelsberger
© ÖVP

9.500 Syrer in OÖ

Neuer UNO-Bericht: OÖVP für konsequente Rückführungen

07.08.25, 10:37
Teilen

Laut Statistik Austria lebten zu Jahresbeginn 104.833 syrische Staatsbürger in Österreich, davon 9.502 in OÖ.

OÖ.  Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien im Dezember 2024 hat Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ein „geordnetes Rückführungs- und Abschiebe-Programm“ angekündigt. Jetzt bestätigen Zahlen von UNHCR die Zumutbarkeit von diesen Rückführungen und Abschiebungen nach Syrien. Demnach sind seit 8. Dezember 2024 mittlerweile 507.672 Syrer in ihr Heimatland zurückgekehrt.  

„Vor diesen Hintergründen ist es geradezu grotesk, wenn in Österreich NGOs sogar Einzelfälle von Rückführungen und Abschiebungen aus Österreich nach Syrien unterbinden wollen. Die Realität zeigt längst, dass die Syrerinnen und Syrer Wiederaufbau, innerstaatliche Sicherheit und Zukunft ihres Landes selbst in die Hand nehmen wollen und können. Immerhin hat auch die Europäische Union per Ende Mai 2025 weite Teile der seinerzeit verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Syrien aufgehoben“, erklärt OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger und verweist dazu auch auf die erste seit dem Sturz des Assad-Regimes geplante Parlamentswahl. Diese ist, wie zuletzt bekannt wurde, vom 15. bis 20. September geplant.  

Hiegelsberger wirft jenen Organisationen, die aktuell noch immer gegen Rückführungen und Abschiebungen nach Syrien auftreten, vor, damit Hilfe und Schutz für wirklich Bedürftige zu blockieren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden