Neues Campingresort hat in Hinterstoder eröffnet: 24 Zeltplätze, 82 Stellplätze und 10 Hotel-Suiten

Vom neuen Campingresort in Hinterstoder profitiert gesamte Region Pyhrn-Priel

Hinterstoder. Mit einem Festakt wurde am 24. Mai das neue Campingresort Hinterstoder eröffnet. Es umfasst 24 Zeltplätze, 82 Stellplätze, zehn Hotel-Suiten, fünf Campingfässer und ein Restaurant in erholsamer Natur und mit familiärer Atmosphäre. „Von diesem modernen Campingresort profitiert die gesamte Region“, sagt Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat Markus Achleitner (ÖVP). „Mit dem Ganzjahresbetrieb wird eine Angebotslücke in der Urlaubsregion Pyhrn-Priel geschlossen. Zugleich ist es auch ein Umsetzungsschritt der Landes-Camping-Strategie für Oberösterreich“, so Achleitner.

Camping boomt in Oberösterreich. Mehr als 510.000 Nächtigungen wurden im Tourismusjahr 2024 auf Oberösterreichs Campingplätzen gezählt – ein Plus von 2,6 Prozent gegenüber 2023. „Dass Camping einen anhaltenden Boom erlebt zeigen eindrucksvoll die Zahlen der vergangenen zehn Jahre: Die Anzahl der Nächtigungen auf Oberösterreichs Campingplätzen hat sich von 224.000 im Jahr 2014 mit einem Zuwachs um 128 Prozent auf 510.000 im Jahr 2024 mehr als verdoppelt“, rechnet Achleitner vor.

Von der Eröffnung des neuen Campingresorts profitiert die ganze Region: „Camperinnen und Camper konsumieren während ihres Aufenthaltes in Gasthäusern und Restaurants, sie besuchen Freizeitangebote oder tätigen Einkäufe. Mit ihren Ausgaben am Urlaubsort leisten sie einen Beitrag zur lokalen touristischen Wertschöpfung und tragen damit zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region bei“, erklärte Landesrat Achleitner. Laut einer aktuellen Studie entfallen von den durchschnittlichen Tagesausgaben der Camping-Gäste in Höhe von 149 Euro pro Kopf ein Drittel auf die Unterkunft am Campingplatz, während zwei Drittel an regionale Dienstleister wie die Gastronomie oder Freizeiteinrichtungen und den Handel fließen.

Nicht nur Resort- sondern auch Tagesgäste können die Gastronomie nutzen.