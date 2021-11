Oberösterreich startet Impflotterie

Unter anderem wird es bei der Pressekonferenz darum gehen, welche Preise Oberösterreich in der Impflotterie verlosen will.

Heute beginnt die Impflotterie in Oberösterreich. Burgenland hat damit schon begonnen– die Impfquote ist dort mittlerweile klar am höchsten. "Wenn in so einer Situation der Erste noch dazugewinnen kann, dann ist das ein großer Erfolg, über den wir uns freuen." - Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) blickt mit Schaudern nach Graz und Deutschland.

Geschenk am Silbertablett

Mitte November startet die Impflotterie, an der alle Oberösterreicher - auch jene, die bereits geimpft sind - teilnehmen können. Habe es anfangs manchen gar nicht schnell genug gehen können, stagniere die Zahl derzeit trotz vieler Angebote. "Die Impfung liegt als Geschenk am Silbertablett, aber es wird immer weniger zugegriffen". Nachdem man in Oberösterreich mit Aufklärung nicht mehr weiterkomme, setze man nun auf Motivation, begründete der LH die Aktion. Details dazu sollen kommende Woche präsentiert werden. Ein zahlenmäßiges Ziel - sprich wie viele Neuimpfungen er mit dem Gewinnspiel erreichen will - ließ er daher noch offen, man wolle aber "deutlich weiterkommen".

Das gibt es zu gewinnen

Bei der Impf-Lotterie in Oberösterreich gibt es einen BMW i3 zu gewinnen. Neupreis ca. 40.000 Euro.