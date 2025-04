Palmbuschen werden in den Acker gesteckt, für eine gute Ernte

In Ebensee haben Palmbuschen traditionell elf Bestandteile.

OÖ. Mit dem Palmsonntag am 13. April startet die Karwoche. Geweihte Palmzweige und Palmbuschen erinnern am Palmsonntag an den Einzug Jesu in Jerusalem und künden vom nahen Osterfest. Im Salzkammergut hat der Brauch des Palmbuschenbindens jahrzehntelange Tradition und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Der geweihte Palmbuschen soll Schutz vor Unheil für Mensch, Tier, Haus und Hof sowie eine gute Ernte gewährleisten.

Interessant sind die regionalen Unterschiede bei diesem vorösterlichen Brauchtum: In St. Wolfgang wird der Palmbuschen traditionell mit Äpfeln in ungerader Zahl gebunden. In Ebensee besteht der Palmbuschen aus neun Pflanzen - Palmkätzchen, Eibe, Eiche, Wacholder, Haselnuß, Buchsbaum, Schrattel, Seidelbast und Segenbaum. Mit einer Weide werden die Pflanzen an einem Haselnußstecken befestigt, somit hat ein Buschen elf Bestandteile.