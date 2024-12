Pensionistin befreit sich selbst nach Home-Invasion

Eine 85-Jährige hat sich nach einer Home-Invasion in ihrem Haus in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) selbst befreit.

Ein maskierter Täter hatte sie bereits Sonntagabend abgepasst, als sie den Müll in die Garage brachte, zurück ins Haus gedrängt und mit Kabelbindern an Händen und Füssen gefesselt. Dann schlug er sie, damit sie Bargeld herausgab, berichtete die Polizei am Freitag. Sie war leicht verletzt, wollte aber nicht ins Krankenhaus.

In die Toilette eingesperrt

Die alleinstehende Frau sagte dem Unbekannten, wo ihre Geldbörse mit Barem war. Damit war er aber nicht zufrieden und verlangte mehr, auch aus einem allfälligen Safe. Die 85-Jährige gab vor weder mehr Geld noch einen Safe zu haben. Als der Eindringling jedoch den Tresor entdeckte, bedrohte er sie mit einem Messer, löste die Fesseln und zwang sie, den Safe zu öffnen. Darin war kein Bargeld sondern Schmuck, für den sich der Täter aber nicht interessierte. Er sperrte das Opfer in der Toilette ein, versprühte den Inhalt von zwei Feuerlöschern im Haus und flüchtete.

Die Polizei bittet um Hinweise

Die 85-Jährige befreite sich selbst aus der Toilette und verständigte die Polizei. Den Täter beschrieb sie als etwa 1,80 Meter groß, bekleidet mit dunkler Hose und ebensolcher Parkajacke sowie schwarzen Sneakers, einer Sturmhaube und dunkler Mütze. Der Mann habe oberösterreichischen Dialekt gesprochen. Die Polizei bittet um Hinweise zum Täter unter der Telefonnummer 059133 40 3333. Besonders hilfreich wären Wahrnehmungen von verdächtigen Autos, die am 22. Dezember 2024 zwischen 16.00 Uhr und Mitternacht in Marchtrenk, Bereich Unterhaid, standen bzw. unterwegs waren.