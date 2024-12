× Ihr größter Hit seit „Atemlos“: Helene Fischer bewegt mit Reinhard-Mey-Duett die Herzen

Helene Fischer holte nach 25 Jahren Pause Reinhard Mey wieder ins TV und rockt sich damit in alle Herzen. Chart-Sturm mit dem Gänsehaut-Duett „Wir“.

Platz 1 in Deutschland und der Schweiz. Platz 2 in Österreich. Geschlagen nur vom „Verwandtschaftstreffen“ von Rian. Helene Fischer stürmt nach ihrer umstrittenen Weihnachtsshow mit dem Reinhard-Mey-Duett „Wir“ die iTunes-Charts. Ihr größter Hit seit „Atemlos“. Und ein Song, der Mitten in die Herzen trifft. „Gänsehaut pur, welch ein emotionaler Song“, „Wunderbar“, Ein Duett wie es schöner und vor allem gefühlvoller nicht geht,“ zeigen sich die Fans auch auf YouTube, wo „Wir“ nach nur 24 Stunden schon bei über 250.000 Klicks hält, begeistert.

Auch Helene selbst kämpfte bei der Aufzeichnung in der Düsseldorfer Messehalle mit den Tränen. „Dieses Lied berührt mich so sehr, Reinhard. Ist das nicht schön? Einfach nur die Gitarre und deine Stimme und deine Worte dazu.“ Mit Mey, der neben Robbie Williams, Ex-Freund Florian Silbereisen oder David Garrett auf der illustren Gästeliste stand, gelang Helene einer der größten TV-Coups des Jahres, denn der 82-jährige Liedermacher („Über den Wolken“) war zuletzt in den 90er Jahren im TV aufgetreten. „Es ist für mich persönlich ein ganz besonderer Moment, denn ein ganz großer Wunsch von mir geht in Erfüllung“, so Helene, „Es ist mir solch eine Ehre, dass ich ihn gewinnen konnte, denn er war schon seit 25 Jahren in keiner TV-Show.“