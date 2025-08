Pkw-Lenker (65) übersieht Mädchen (1) auf Bobby-Car

In Oberösterreich ist ein Kleinkind, das auf einem sogenannten Bobby-Car saß, auf einer Hauszufahrt von einem Pkw leicht touchiert worden.

Das eineinhalbjährige Mädchen wurde laut Polizei vermutlich leicht verletzt. In Begleitung ihrer Mutter wurde es mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Ried geflogen. Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen Abend im Bezirk Grieskirchen.

Das Mädchen war um 18.15 Uhr unter der Aufsicht ihrer Großmutter mit dem kleinen Rutschauto, einem Spielzeug, auf der gepflasterten Hauszufahrt umhergefahren. Zur selben Zeit lenkte ein 65-jähriger Oberösterreicher aus dem Bezirk Schärding seinen Pkw auf die steil ansteigende Hauszufahrt. Durch den steilen Winkel dürfte der Mann das Kleinkind auf dem Bobby-Car übersehen haben, informierte die Polizei. Der Lenker habe noch auf das Gestikulieren der Großmutter reagiert und sofort angehalten. Dadurch sei Schlimmeres verhindert worden.