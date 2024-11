Postamt Christkindl öffnet bald wieder

Alle Kinder, die an das Postamt Wünsche schicken, bekommen eine Antwort vom Christkind.

Steyr. Das Postamt Christkindl öffnet am Freitag, 29. November, um 10 Uhr wieder seinen Schalter. Für den begehrten Christkindl-Stempel ist nicht zwingend eine Anreise zum Sonderpostamt in Steyr notwendig: Mit der Zusatzmarke „Über Postamt Christkindl“ werden Briefe direkt an das Postamt Christkindl geleitet, mit dem entsprechenden Sonderstempel versehen und den Empfänger*innen zugestellt. Dazu muss man lediglich die Zusatzmarke auf die bereits frankierte Weihnachtspost aufkleben und an einem Postschalter (nicht in den Briefkasten) aufgeben.

Alle Kinder, die an das Postamt Wünsche schicken, bekommen eine Antwort vom Christkind.

Das Postamt hat wochentags von 10 bis 16 Uhr, am Wochenende bis 17 Uhr geöffnet. Feiertagsöffnung siehe post.at