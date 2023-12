Das Asylheim in Steyregg sorgte in den letzten Tagen für Schlagzeilen. Etliche Male musste die Feuerwehr ausrücken. Nun wurden einige junge Asylbewerber bereits verlegt.

Im letzten Jahr musste die Feuerwehr 15. Mal zum CoHotel in Steyregg, das als Flüchtlingsunterkunft für junge Asylbewerber umgenutzt wurde, ausrücken. In den Tagen nach Weihnachten hat sich die Lage sogar zugespitzt. Fünf Einsätze gab es seit dem 25. Dezember.

Feuerwehrfrauen bedrängt

In den meisten Fällen wurde der Not-Druckknopf der Feuerwehr in der Unterkunft missbräuchlich gedrückt. Ausgeartet ist aber ein Vorfall am Mittwochabend. Bei dem Löscheinsatz vor der Asylunterkunft bedrängten die Jugendlichen aus dem Heim die Feuerwehrfrauen und erschwerten den Einsatz. "So etwas haben wir noch nie erlebt. Wir mussten unsere jungen Mitarbeiterinnen sogar schützen", erzählt der Feuerwehrkommandant Rudolf Breuer gegenüber oe24.

Rund 120 Afghanen und Syrer sind in dem Gebäude untergebracht. Aufgrund der Ereignisse hat die zuständige Einrichtung, die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen bereits einige der Jugendlichen in Einrichtungen in anderen Bundesländern verlegt.