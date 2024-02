Prominente Journalistin vermisst: Große Suchaktion in OÖ

Im Grenzgebiet zwischen Österreich und Deutschland läuft seit Donnerstagvormittag eine Riesen-Suchaktion nach einer vermissten Journalistin.

Sowohl auf österreichischer, als auch auf deutscher Seite sind mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks und der Bayrischen Wasserwacht sind im Bezirk Braunau aktuell im Einsatz, um eine bekannte Journalistin zu finden, berichtet die Passauer Neue Presse (PNP). Die Frau, Mitarbeiterin einer großen deutschen Tageszeitung, ist verschwunden.

Ihr Auto mit Stuttgarter Kennzeichen soll jedoch am Parkplatz des Übergangs Neue Grenze in Simbach (Bayern) gegenüber von Braunau entdeckt worden sein, um 8.20 Uhr sei laut Bericht die Alarmierung erfolgt.

Acht Boote suchen Inn ab

Neben den Feuerwehren aus Braunau, Mining und St. Peter am Hart sind auf bayrischer Seite die Feuerwehren aus Simbach und Kirchdorf beteiligt. Mit acht Booten, die sich in einer Art Kette formiert hatten, wurde auf Höhe Braunau der Inn stromabwärts abgesucht. Auch eine Drohne war in der Luft.

Die Suche nach der Vermissten verlieb bisher ohne Ergebnis. Laut Passauer Neue Presse wurde die Suche auf dem Wasser gegen Mittag vorerst abgebrochen. Der Einsatz konzentriere sich nicht mehr auf eine Vermissten-, sondern auf eine Leichensuche, hieß es mit Verweis auf örtliche Quellen.

