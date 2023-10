Jedermann Reloaded: Nächstes Jahr auf Burg Clam

Tickets für die Hochmair-Show gibt es ab Freitag Mittag auf ticket24.at.

Clam. Oberösterreichs lässigste Location lockt im Sommer 2024 mit Philipp Hochmairs "Jedermann Reloaded". In der One-Man-Show übernimmt der "Jedermann" von 2018 insgesamt 20 Rollen. Dafür benötigt der Schauspieler nur zwei Mikrofone - eines für den "Jedermann", eines für die anderen Darsteller seines Monologes. Hochmairs "Jedermann" ist ein Rockstar. Getrieben von Gitarrenriffs und experimentellen Sounds seiner Band "Die Elektrohand Gottes" verwandelt Hochmair das 100 Jahre alte Mysterienspiel "Jedermann" von Hugo von Hofmannsthal in ein apokalyptisches Sprech-Konzert. Tickets für die Show am 9. August gibt es ab Freitag um 12 Uhr auf ticket24.at.