× Raser löschte Leben von junger Chorsängerin aus

Ein rücksichtsloser Raser hat den Tod einer jungen Frau zu verantworten.

OÖ. Sie hatte ihr Leben noch vor sich, plante schon bald zu heiraten: Doch Sarah Sch. aus Atzesberg starb am Weg zur Arbeit durch einen Raser, der ihr Auto beim Überholen auf der Rohrbacher Bundesstraße an der Kleizeller Kreuzung buchstäblich „abschoss“. Der Wagen der 28-jährigen begeisterten Chorsängerin krachte dadurch in einen Linienbus. Sarah wurde eingeklemmt und dabei so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus starb.

© privat ×

Sarah Sch. wurde bei Unfall in Linienbus geschleudert.

Das Entsetzen über den frühen Tod der jungen Pfarrgemeinderätin ist in ihrer Heimatgemeinde groß, auf Facebook trauert der Chor „Swinging Acts“ um die Freundin. Ihnen bleibt nur noch, die Beisetzung von Sarah feierlich zu gestalten.