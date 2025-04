Raub-Schock bei Volksfest: Jugendliche von Gang überfallen

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, bislang jedoch ohne Erfolg.

Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr wandte sich eine Gruppe von sieben Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren an Polizisten beim Welser Volksfest. Sie berichteten, kurz zuvor in einem nahegelegenen Parkhaus überfallen worden zu sein. Die Jugendlichen hielten sich auf der obersten Etage des Parkhauses auf, um das Festgeschehen von oben zu beobachten, als sie plötzlich von einer zweiten, ebenfalls jugendlichen Gruppe eingekreist wurden.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Ein Mitglied der Tätergruppe schlug einem 14-jährigen Burschen aus dem Bezirk Linz-Land mit der Faust ins Gesicht und forderte seine Geldtasche. Obwohl der Täter nichts aus dem Portemonnaie entnahm, setzte die Gruppe ihre Einschüchterung fort: Drei weitere Jugendliche wurden mit Schlägen bedroht, falls sie ihre Geldtaschen nicht herausgeben würden. Die eingeschüchterten Opfer kamen dieser Drohung schließlich nach und die Unbekannten raubten deren Bargeld.

Ein 15-jähriger Jugendlicher aus Wels widersetzte sich der Aufforderung zur Herausgabe seiner Geldtasche und wurde daraufhin von einem der Angreifer körperlich attackiert. Er wehrte sich, woraufhin die Tätergruppe die Flucht ergriff und in unbekannte Richtung verschwand.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, bislang jedoch ohne Erfolg. Die Tätergruppe konnte noch nicht identifiziert oder gefasst werden.