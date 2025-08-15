Alles zu oe24VIP
Die Dynatrace-Zentrale in der Linzer City.

Neue Zahlen für Linz

Schnellwachsende Unternehmen wie Dynatrace stärken den Wirtschaftsstandort

15.08.25, 12:57 | Aktualisiert: 15.08.25, 14:28
Teilen

In Linz gibt es mit dem IT-Riesen Dynatrace ein besonders schnell wachsendes Unternehmen.

Linz/ Wels. Die Region Linz-Wels zählt zu den wirtschaftlich dynamischsten Regionen Österreichs. Aktuelle Daten zeigen: 269 Unternehmen konnten über drei Jahre hinweg jährlich im Schnitt mehr als 10 % ihrer Beschäftigtenzahl steigern – damit kann sich Linz-Wels auch im österreichweiten Vergleich sehen lassen.

Diese sogenannten „High-Growth-Enterprises“ sind Betriebe mit mindestens zehn Mitarbeiter, die außergewöhnlich stark wachsen. Österreichweit erfüllen 9,5 % aller Unternehmen diese Kriterien. Der Anteil in Linz-Wels liegt bei 9,2 %. Auffällig ist auch die durchschnittliche Größe dieser Betriebe: Mit 65,8 Beschäftigten pro Unternehmen liegt Linz-Wels an erster Stelle unter den Vergleichsregionen. Ein klarer Beleg für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Standorts.  

Wirtschaftsstadtrat Thomas Gegenhuber (SPÖ): „Die Zahlen belegen, dass Linz auch in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine positive Dynamik aufweist."

In Linz gibt es mit dem IT-Riesen Dynatrace ein besonders schnell wachsendes Unternehmen. Dynatrace baut bis Ende 2026 in Linz seinen Hauptsitz im Hafen aus und will1.500 Mitarbeiter in Linz beschäftigen.

