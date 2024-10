Spektakulärer Crash: Lkw kracht in Wohnhaus

Der Lkw-Fahrer wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Oberösterreich. Heute Vormittag gegen 11.15 Uhr ereignete sich in Nußbach (Bezirk Kirchdorf an der Krems) ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einer Leitplanke und prallte anschließend gegen eine Hausmauer. Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch ungeklärt; die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Umfangreiche Aufräumarbeiten

Die Freiwilligen Feuerwehren Nußbach und Wimberg wurden alarmiert. Die Einsatzkräfte waren mit den umfangreichen Aufräumarbeiten beschäftigt. Sie wurden von einem Abschleppunternehmen unterstützt, das den verunfallten Lkw barg. Aufgrund des Unfalls kam es zu einer erheblichen Verschmutzung der Fahrbahn durch ausgelaufene Betriebsstoffe, weshalb eine Kehrmaschine zur Reinigung eingesetzt wurde.

Lkw-Fahrer wurde ins Spital gebracht

Der Lkw-Fahrer wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, sowohl am Fahrzeug als auch an der betroffenen Hausmauer. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Straße gesperrt, und der Verkehr über Nebenstraßen umgeleitet.