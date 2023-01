Terror-Teenies kaperten Taxi: Nur einer verurteilt

Der einschlägig vorbestrafte Jugendliche zeigte sich reumütig und geständig.

OÖ. Jener 17-Jährige, der Mitglied der Terrorjugendgang La Casa Bariks ist und 2021 in Ebelsberg ein Polizeiauto abgefackelt hatte – er wurde damals zu einer bedingten Strafe verurteilt –, stand am Donnerstag in Linz erneut vor Gericht:

Der 17-Jährige stieg am 9. November gegen 0.30 Uhr mit zwei 13-Jährigen – einem Rumänen und einem Mädchen – in Linz in ein Taxi ein und ließ sich nach Kronstorf chauffieren. Dort soll der 13-Jährige eine Waffe in seiner Jackentasche vorgetäuscht und dem Taxler gedroht haben, ihn zu erschießen. Dann sollen die Burschen den Lenker verprügelt und aus dem Pkw vertrieben haben.

Nach Überfall zwei Einbrüche begangen

Anschließend fuhr das Trio davon. Unterwegs brachen die Teenies in eine Supermarkt-Box ein, wo sie Lebensmittel mitgehen ließen, später brachen sie bei einer Tankstelle eine Box auf und stahlen Motoröl.

Während der 17-Jährige nicht rechtskräftig zu 18 Monaten Haft, davon sechs unbedingt, verurteilt wurde, bleiben der Justiz bei den 13-Jährigen die Hände gebunden. Die Teenies, die drei Tage vor dem Raub ein anderes Taxi gekapert hatten, sind strafunmündig. Es gilt die Unschuldsvermutung.