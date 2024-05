Traditionswirt verlangt 3 Euro für ein Glas Leitungswasser

Besucher ärgern sich über Wasser-Pauschale

Ein Traditionswirt aus Bad Goisern sorgt gerade für viel Gesprächs-und Diskussionsstoff: Für ein Glas Leitungswasser verlangt er drei Euro, und ist damit in guter Gesellschaft. Denn wie Kommentare in den sozialen Netzwerken zeigen, verlangen auch andere Wirte bereits zwischen zwei und 3,50 Euro für Wasser - auch wenn die Gäste andere Getränke und speisen konsumieren. "Der Trend geht eindeutig zum Zahlen für Leitungswasser", sagt Mario Pulker, Gastronomie-Spartenobmann von der Wirtschaftskammer. "Jemand muss das Wasser ins Glas füllen und an den Tisch bringen bzw. wieder abräumen. Und dann muss es natürlich noch gewaschen werden, etc.", so der Fachmann zur immer öfter eingehobenen "Servicegebühr".

Viele User verstehen den Wirt, aber in 100 Kommentaren wird auch diskutiert. "Bald gibt es wahrscheinlich auch noch einen Betrag, wenn man das WC benutzt" ärgern sie sich. Andere verstehen den Wirt. "Wer nicht zahlen will, muss eben daheim bleiben."