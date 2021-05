Trauer um Opfer eines Totrasers

Die Tuning-Szene trauert um Raser, der Tod eines jungen Mannes zu verantworten hat.

Die Trauer war überwältigend, Freunde aus der Linzer Tuning-Szene nahmen Abschied von einem ihrer Besten: Pascal F. (24), ein junger Familienvater, den sie „Schlumpf“ nannten und der mit seiner aufgemotzten Yamaha tödlich verunglückt war.



Der 24-Jährige, der keinen Führerschein besaß, war vor einer Zivilstreife der Polizei geflüchtet, hatte Vollgas gegeben und rote Ampeln überfahren. An einer Kreuzung krachte er in den ausgeliehenen E-Scooter eines jungen Mannes aus Micheldorf: Peter B., der bei Grün Vorrang gehabt hätte.



Auch der 26-Jährige starb. Der junge Mann, der bei einem Chemieunternehmen arbeitete, erlag noch an der Unfallstelle den Verletzungen, die ihm der rücksichtslose Motorradfahrer beigefügt hatte ... die ganze Story lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!