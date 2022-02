× Über 200 Feuerwehrleute bei Brand im Einsatz

Bauernhaus mitten im Ort Oberwang in Oberösterreich brannte.

Oberwang. Ein Bauernhof mitten im Ort Oberwang (Bezirk Vöcklabruck) hat Montagnachmittag gebrannt. Die örtliche und benachbarte Feuerwehren wurden um 13.43 Uhr alarmiert, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Oberwang auf ihrer Website. Über 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Verletzt wurde niemand, erfuhr die APA von Abschnittskommandant Peter Ramsauer von der Feuerwehr Mondsee.

Brand schnell unter Kontrolle

Den Brand habe man schnell unter Kontrolle gebracht, so Ramsauer. Das alte Bauernhaus samt Wirtschaftstrakt sei aber schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Innerhalb kürzester Zeit waren durch die hohe Alarmstufe 3 genügend Tanklöschfahrzeuge mit Löschwasser am Brandort. Über 200 Personen mit 29 Fahrzeugen von 13 Feuerwehren standen im Einsatz. Dieser dauerte am Abend mit Aufräumarbeiten noch an.