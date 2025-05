Urban Adventure Linz: Die Stadt neu entdecken

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Herbst 2024 geht das Urban Adventure 2025 in eine neue Runde: LinzPLUS lädt erneut zu spannenden Touren an verborgene Orte ein – abseits der bekannten Pfade, aber mitten im Alltag der Stadt.

LinzPLUS startet ab Mai 2025 wieder durch: Die Urban Adventure Touren laden zu ungewöhnlichen Stadtabenteuern ein – vom geheimen Speicherraum bis zur Schlauchbootfahrt. "Unsere Touren öffnen neue Perspektiven auf Linz – oft ganz in der Nähe, aber doch unbekannt", sagt Organisatorin Brita Piovesan. Ob durch stille Friedhöfe, verborgene Technik oder feministische Stadtgeschichte: Die Touren zeigen das Alltägliche in neuem Licht. Anmeldungen sind per Mail an mehr@linzplus.at möglich, sobald die Termine auf Facebook veröffentlicht werden. In den sozialen Netzwerken gibt es auch weitere Informationen zu den verschiedenen Veranstaltungen.