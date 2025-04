Urfahranermarkt in Linz: Gefahr an Jugend-Hotspot entschärft

Der Treppelweg in Richtung AEC hat sich besonders in den Abendstunden zu einem Hotspot für Jugendliche entwickelt.

Linz. Erstmals kommt beim diesjährigen Urfahraner Frühjahrsmarkt eine geänderte Verkehrslösung für Marktbeschicker, Lieferanten sowie alle am Markt beschäftigten Personen zur Anwendung. Die Bezirksverwaltung sowie die Verkehrsabteilung der Polizei sahen sich zu diesem Schritt veranlasst, da sich der Treppelweg in Richtung AEC besonders in den Abendstunden zu einem Hotspot für Jugendliche entwickelt hat. Aus Sicherheitsgründen wird der Verkehr mittels einer Einbahn-Lösung über die Schulstraße und die verlängerte Kirchengasse geführt. Ab dem östlichen Ende des Jahrmarktes erfolgt die Abfahrt über den Donauradweg zur Eisenbahnbrücke.

Eine Zufahrt über die Wildbergstraße bzw. eine Abfahrt am Treppelweg in Richtung AEC ist in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich. Aufgrund teils großer Menschenansammlungen war ein reibungsloser Abfluss der Fahrzeuge – gerade nach Schließen der Messe um 18 Uhr – nicht mehr gewährleistet und auch Einsatzfahrzeuge waren von den Behinderungen betroffen. Dies machte in der Vergangenheit mehrfach Polizeieinsätze bzw. ein generell stärkeres Polizeiaufgebot in diesem Bereich erforderlich.