Alles mitgeflimt

Vandalenakt im Landesdienstleistungszentrums

20.11.25, 15:17
Bei mehreren Autos wurden die Scheiben eingeschlagen. 

Linz. In der Nacht auf Donnertag ist es in der Tiefgarage des Landesdienstleistungszentrums zu einem Einbruch gekommen. Bei mehreren dort abgestellten Fahrzeugen des Landes wurden die Heck- und Seitenscheiben eingeschlagen, der Lack zerkratzt und die Stoßstangen beschädigt. Außerdem wurden eine Kamera demoliert und ein Feuerlöscher heruntergerissen. Die Einbruchsspuren konnten gesichert werden. Es gibt auch eine Videoaufnahme eines Verdächtigen. Die Ermittlungsarbeiten der zuständigen Behörden laufen auf Hochtouren.

