Am Sonntagnachmittag ist auf der Innkreisautobahn (A8) in Fahrtrichtung Wels zwischen Haag am Hausruck und Ried im Traunkreis ein Verkehrsunfall mit mehreren teils Schwerverletzten passiert, berichtete die Polizei der APA.

Es waren zwei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Aufräumarbeiten waren noch im Gange, weitere Details waren um 17.00 Uhr noch unklar.