Viele Jubiläen: Ausblick auf das Linzer Kulturjahr 2026

Die Erarbeitung des dritten Linzer Kulturentwicklungsplans (KEP3) bleibt auch heuer der große Schwerpunkt der kulturpolitischen Arbeit - und es gibt viele Jubiläen zu feiern.

Linz. Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer gab am Donnerstag einen Überblick über das bevorstehende Kulturjahr in Linz: "Die Veranstaltungshöhepunkte 2026 sind das Linzer Pflasterspektakel, das heuer 40 Jahre Straßenkunst in der Linzer Innenstadt mit viel Sommerfeeling feiert, sowie das Ars Electronica Center, das ebenfalls ein Jubiläum, nämlich sein 30-jähriges Bestehen begeht."

Auch das 100-Jahr-Jubiläum der Magistratsmusik Linz, welches in Form eines Jubiläumskonzerts im Herbst gestaltet werde, sei hier erwähnt. Besonders gespannt dürfe man auf das Internationale Brucknerfest mit neuem künstlerischen Direktor sein. Und mit dem Ahoi! Pop Sommer des Posthofs kommt ein erfolgreiches und bewährtes Format an die Donaulände zurück, das die Linzer Kulturmeile zur stimmungsvollen Open-Air-Musikarena werden lässt.