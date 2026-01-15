Mehrwertsteuer-Senkung: Glauben Sie, dass Lebensmittel wirklich billiger werden?

Wir wollen Ihre Meinung zu den brisantesten und spannendsten Themen der Woche.

Die Regierung kündigte eine Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel an. Auf welche Produkte im Detail der niedrigere Steuersatz von knapp 5 Prozent anfallen wird, ist noch nicht klar. Laut Vizekanzler Babler sind aber Milch, Eier, Brotprodukte und Gemüse als Fixstarter dabei. Der SPÖ-Politiker sagt aber auch: "Wir können nicht alle Produkte des Supermarkts senken, das wären Milliardenbeträge, die wir uns alle miteinander auch nicht leisten können."

