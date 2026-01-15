Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Frage der Woche

Mehrwertsteuer-Senkung: Glauben Sie, dass Lebensmittel wirklich billiger werden?

15.01.26, 11:11
Wir wollen Ihre Meinung zu den brisantesten und spannendsten Themen der Woche.

Die Regierung kündigte eine Mehrwertsteuersenkung für Grundnahrungsmittel an. Auf welche Produkte im Detail der niedrigere Steuersatz von knapp 5 Prozent anfallen wird, ist noch nicht klar. Laut Vizekanzler Babler sind aber Milch, Eier, Brotprodukte und Gemüse als Fixstarter dabei. Der SPÖ-Politiker sagt aber auch: "Wir können nicht alle Produkte des Supermarkts senken, das wären Milliardenbeträge, die wir uns alle miteinander auch nicht leisten können."

