Von Turnieren bis Steckenpferden: Pferd Wels 2025 startet

Österreichs größte Pferdefachmesse öffnet Ende Mai in Wels. Besucher*innen erwartet ein Mix aus Messe, Sport und Show. Vom 29. Mai bis 1. Juni wird Wels wieder zum Treffpunkt für Pferdefans.

Wels. Die Pferd Wels 2025, Österreichs bedeutende Pferdefachmesse, öffnet vom 29. Mai bis 1. Juni in Wels ihre Tore. Erwartet werden rund 250 Aussteller, die ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen für die Pferdewelt präsentieren. Das vielfältige Programm richtet sich an Reiter aller Disziplinen und Pferdeliebhaber. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz: Heuer gibt es erstmals ein Mächtigkeitsspringen mit Steckenpferden. Auch ungeübte Erwachsene können sich bis 21. Mai anmelden unter hobbyhorsing.atNeben Produktneuheiten und umfassenden Informationen bietet die Messe hochkarätige Turniere im Spring- und Westernreiten, die spannende Wettkämpfe versprechen. Heuer gibt es erstmals auch ein Working Equitation-Turnier. Ein besonderes Highlight sind die täglich stattfindenden "Nacht der Pferde"-Shows. Mit dabei: Bekannte Showstars, wie beispielsweise Kenzie Dysli, die mir ihren beiden Pferden im Kinofilm "Ostwind" mitgewirkt hat.