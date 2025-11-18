Alles zu oe24VIP
Gemütliche Atmosphäre am Wärmepol
Hauptplatz-Innenhof

wärmepol-Punschstand öffnet zwei Tag vor Linzer Christkindlmarkt

18.11.25, 09:29
Die Heißgetränke werden hauptsächlich mit regionalen Zutaten in Bio-Qualität hergestellt. 

Linz. Seit zwei Jahrzehnten bieten die Architekturstudierenden der Kunstuniversität Linz in der Vorweihnachtszeit eine Alternative – einen Gegenpol – zum alljährlichen Weihnachtsstress. Der wärmepol fungiert dabei als Plattform für Kunst und Kultur und sorgt für einen angenehmen Rahmen für Ausstellungen, Diskussionen und künstlerischen Darbietungen.

Von 20. November bis 20. Dezember wird am Hauptplatz 6 im Innenhof im Brückenkopfgebäude Ost wieder Apfelpunsch & Co. ausgeschenkt. Mittwoch und Donnerstag von 17 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 15 bis 22 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr. Am 27. November und 12. Dezember findet ein Kunstmarkt und am 21. November und 6. Dezember ein Flohmarkt statt. Der Christkindlmarkt am Hauptplatz öffnet dann am 22. November.

