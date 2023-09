Weihnachtsbeleuchtung kostet Linz fast 400.000 Euro

Während in Wien oder Graz auch Geschäftsleute zur Kasse gebeten werden, zahlt die Stadt Linz alles.

Linz. Die Kosten für den Auf- und Abbau der Linzer Weihnachtsbeleuchtung steigen heuer auf fast 400.000 Euro. Exakt budgetiert wird diese mit 374.328,90 Euro – ein Plus von stolzen 13 Prozent verglichen mit dem Vorjahr, denn im Jahr 2022 waren es noch exakt 333.342 Euro gewesen.



Linz ist spendabel. Während sich in anderen großen Städten wie Graz oder Wien auch Geschäftsleute, die Wirtschaftskammer oder auch Hausbesitzer an den Kosten beteiligen müssen, zahlt die Stadt Linz alle Kosten ganz allein. In Wien etwa zahlt die Stadt 600.000 Euro zur jährlichen Weihnachtsbeleuchtung dazu, von der Wirtschaftskammer kommen weitere 600.000 Euro hinzu. Zu einem Drittel an den Kosten beteiligen müssen sich die einzelnen Geschäftsleute bzw. Unternehmen in Graz.

Deutschland. So manche deutsche Städte gehen noch kostenbewusster. In der 510.000-Einwohner-Großstadt Nürnberg kümmert sich ein extra dafür geschaffener Verein um die weihnachtliche Beleuchtung: Den Lichterzauber organisiert und finanziert dort “Erlebnis Nürnberg e.V.” mit etwa 150 Sponsoren und den Händlern.