Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Oberösterreich
Gemeinderat Michael Roth-Schmida
© KPÖ

KPÖ Positionen:

Wie der öffentliche Verkehr in Linz besser werden könnte

20.10.25, 12:40
Teilen

Die KPÖ kritisiert zersplitterte Planung und wenig Kooperation beim Öffi-Ausbau: "Die Kooperation zwischen OÖVV (Land) und Linz Linien ist stark verbesserungswürdig."

Linz. Passend zu den beiden neuen Buslinien, die Linz am Donnerstag im Gemeinderat absegnen wird, stellte heute KPÖ-Gemeinderat und Verkehrssprecher Michael Roth-Schmida Vorschläge für einen besseren öffentlichen Verkehr in Linz vor. "Auch wenn die SPÖ nun bei den Linien 13 und 14 einen Schwenk gemacht hat, liegt beim Öffi-Ausbau in Linz weiterhin vieles im Argen.
Seit Jahren wird in Linz über den Ausbau des öffentlichen Verkehrs diskutiert – sichtbare Verbesserungen für Fahrgäste bleiben jedoch aus. Stattdessen dominieren teure Prestigeprojekte wie die geplante Obuslinie 48 oder die Regionalstadtbahn", kritisiert Roth-Schmida. 

Die KPÖ Linz fordert:

  • Dichtere Intervalle, längeren Betriebszeiten (bis 0.30 Uhr) und mehr Angebot am Wochenende.
  • Statt der geplanten O-Bus Linie 48 Verbesserung des bestehenden Netzes.
  • Regionalstadtbahnprojekt S7 überdenken und Alternativen prüfen.
  •  Attraktive Umsteigepunkte: Barrierefreie, übersichtliche Knoten wie Hauptbahnhof und Mühlkreisbahnhof, bessere Fahrgastinformation und Integration der OÖVV-Buslinien ins Stadtgebiet bringen Linzer: und Pendler Vorteile.
  • Einfacheres Liniennetz: Anpassung und bessere Abstimmung der Linien 11, 17, 19, 26, 27, 45, 70 und 72 für mehr Übersicht und Komfort.

"Sichere Finanzierung: Sowohl die Stadt als auch das Land sind gefordert, mehr Mittel gezielt in Angebotsverbesserungen zu investieren und die Zuschüsse deutlich zu erhöhen", so Roth-Schmida.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden