Wirtshausfestival FELIX: Kulinarische Genüsse an der Traun

ÖSTERREICH verlost einen genussvollen Abend für Zwei in luxuriösem Ambiente.

Gmunden. Am Ufer des malerischen Traunsee in Gmunden, im stilvollen Ambiente des Boutique Hotels Zum Goldenen Hirschen, erwartet Feinschmecker ein Fest für die Sinne. Im Rahmen des Wirtshausfestival FELIX lädt 2-Haubenkoch Christoph Parzer zu einem einzigartigen kulinarischen Erlebnis.

Das Hotel, nach einem aufwändigen Umbau zu einer der stylischsten Adressen im Salzkammergut avanciert, verbindet gekonnt Tradition mit einem modernen Lebensstil. Parzer, der den Betrieb leitet, setzt auf Qualität, Raffinesse und Kreativität.

Am 25. April verschmelzen unter dem Motto „Alles aus, um und rundum die Traun“ die Aromen von Fluss und See zu einem harmonischen Ganzen. Flusskrebse, Regenbogenforellen und Karpfen – das Beste aus den Gewässern der Region wird in sechs Gängen zelebriert. Parzer und sein Team bringen unterschiedliche Esskulturen und Traditionen auf den Teller, während das renommierte Weingut Markowitsch für die passende Weinbegleitung sorgt.

Als besonderes Highlight verlost ÖSTERREICH einen exquisiten Abend für zwei Personen im Boutique Hotel Zum Goldenen Hirschen und bietet ein Fest für Gaumen und Gemüt inmitten der idyllischen Kulisse von Gmunden.

Die Gäste können sich von den Köstlichkeiten und dem Charme des Salzkammerguts verzaubern lassen. Zum Gewinnen ein Mail mit dem Betreff „Wirtshausfestival FELIX“ an gewinnen@oe24.at schicken.