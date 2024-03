Österreich-Bereich eröffnet mit neuen Attrkationen

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub für die ganze Familie im Europapark.

Der Europa-Park Erlebnis-Resort startet in den Frühling mit einem Knall - und zwar mit der Einführung der neuen Themenwelt Kroatien und der darauf folgenden Eröffnung der bahnbrechenden Achterbahn "Voltron Nevera powered by Rimac". Als Deutschlands größter Freizeitpark lockt der Europa-Park mit über 100 Attraktionen und Shows, die für Besucher jeden Alters etwas bieten. In diesem Bericht tauchen wir ein in die elektrisierende Welt der "Voltron Nevera", aber auch in andere spannende Neuerungen und Attraktionen, die den Besuch im Europa-Park zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Doch nicht nur der Kroatien-Bereich im Europapark ist neu: Im Österreich-Bereich dürfen die traditionellen Favoriten wieder zurück kehren: Der "Alpenexpress Enzian" und die "Tiroler Wildwasserbahn" kehren mit neuem Glanz zurück und bieten sowohl Nervenkitzel als auch Familienspaß in der eindrucksvollen "Zauberschlucht der Diamanten". Es ist die perfekte Mischung aus Tradition und Innovation, die den Europa-Park zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Ganz neu ist der „Yomi Abenteuer Trail“, der die Besucher zu Fuß über einen Höhenweg mit Hängebrücken, vielen Kletterelementen und zwei Rutschen auf bis zu zwölf Meter hohe Felsen führt.

Doch der Europa-Park hat noch viel mehr zu bieten als nur Achterbahnen. Der neu gestaltete Haupteingang sorgt für einen schnelleren und komfortableren Zugang zum Park. Neue Virtual-Reality-Erlebnisse wie "Eurosat Coastiality" und "Geisterschloss" bieten den Besuchern einzigartige Abenteuer. Wasserspaß und Erholung finden die Gäste in der Wasserwelt Rulantica, während die TALENT ACADEMY und das Confertainment-Angebot für Unterhaltung und Bildung sorgen.

Der Europa-Park Erlebnis-Resort bietet mit seinen neuen Attraktionen und Verbesserungen einen unvergesslichen Besuch für die ganze Familie. Die "Voltron Nevera powered by Rimac" ist zweifellos das Highlight der Saison, aber auch die Rückkehr der Klassiker und die Vielzahl weiterer Attraktionen machen den Park zu einem Muss für Freizeitpark-Liebhaber. Zudem bietet der Europapark auch kulinarische Highlights für seine Besucher und ist der Freizeitpark mit dem besten Angebot an Speisen - es gibt sogar ein Haubenlokal. In jedem Themenbereich lockt das landestypische Essen in verschiedenen Restaurants.

