Österreicher stürzte 250 Meter in die Tiefe - tot

Zu einem tödlichen Freizeitunfall kam es am Mittwoch in der Schweiz.

Ein Bergsteiger aus Österreich ist am Mittwoch am Combin du Valsorey im Unterwallis in der Schweiz tödlich verunglückt.

250 Meter in die Tiefe

Der 37-Jähriger rutschte beim Abstieg auf einer Höhe von ungefähr 4.000 Metern in einem schneebedeckten Couloir aus und stürzte 250 Meter in die Tiefe. Nähere Angaben zur Person machte die Behörde nicht. Der Begleiter des Verunglückten alarmierte die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte. Diese konnten jedoch nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Der Combin du Valsorey ist mit 4.184 Metern der zweithöchste Gipfel im Grand-Combin-Massiv. Er liegt auf dem Gebiet der Gemeinde Bourg-St-Pierre.