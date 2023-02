× ORF-Abzocke: Wir zahlen am meisten fürs Staats-TV

Im europäischen Vergleich kassiert fast niemand so viel Beiträge wie der ORF.

Österreich. Die Abgaben für den öffentlichen Rundfunk lässt man sich in Österreich sehr viel mehr kosten als in Nachbarländern: Auch mit der neuen Haushaltsabgabe (bis zu 302,40 Euro pro Jahr) bleibt man EU-weite Spitze, in ganz Europa hat nur die Schweiz teurere TV-Gebühren.

Tschechen zahlen fast nur ein Viertel der GIS

Europa. Aktuell sind es allerdings noch knapp 320 Euro durchschnittlich an heimischen Rundfunkgebühren inklusive Abgaben. Damit liegt man im europäischen Vergleich an der Spitze. In Irland – fünfter im Ranking – zahlt man knapp die Hälfte der heimischen GIS-Gebühr, in Tschechien sind es gar knapp über ein Viertel.

Rabatt. Sparpotenzial gibt es also bei den heimischen Rundfunkgebühren wohl genug, mit der Haushaltsabgabe soll sich das Programmentgelt des ORF auf knapp unter 17 Euro im Monat reduzieren.

Ersparnis. ÖSTERREICH rechnete nach, wie viel man sich im also in Zukunft einspart: Bei 17 Euro plus Abgaben beträgt der neue Beitrag im Schnitt knapp 280 Euro im Jahr. Damit ist man immerhin knapp 40 Euro billiger als die aktuellen Rundfunkabgaben.