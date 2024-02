ORF bringt 'Blackout' - Doku zur Prime Time

Unsere Welt im Netz! Der ORF-1-Dokuabend: www.nixgehtmehr.com – Drei Tage Netzausfall“ mit Hanno Settele

Was wäre, wenn das Internet für drei Tage ausfällt? Hanno Settele macht in „Dok 1: www.nixgehtmehr.com – Drei Tage Netzausfall“ am Mittwoch, dem 21. Februar 2024, um 20.15 Uhr das Gedankenexperiment und fragt nach, wie sehr unser Alltag von der Digitalisierung bestimmt ist.

Man wacht morgens auf und hat keine einzige Nachricht auf das Handy bekommen. Der Computer verbindet sich nicht mit dem Internet. Der WLAN-Router blinkt nervös. Bei den Nachbarinnen und Nachbarn dasselbe. Das ist der Anfang des „Dok 1“-Gedankenexperiments.

© ORF/ROMAN ZACH-KIESLING

Bricht Alltag völlig zusammen?

Was passiert, wenn das Internet drei Tage lang nicht funktioniert? Wie abhängig ist die Gesellschaft bereits von der Digitalisierung? Welche Teile des Alltagslebens funktionieren dann noch und wo ist mit Chaos zu rechnen? Wie sicher ist Österreich vor Cyberattacken? Welche Notfallpläne gibt es? Auch wenn ein österreichweiter Ausfall des Internets von IT-Expertinnen und -Experten als recht unwahrscheinlich eingestuft wird, ganz unrealistisch ist dieses Szenario in Teilbereichen nicht. Hanno Settele beleuchtet, wie sehr das Leben der Menschen betroffen wäre, wenn wir unfreiwillig offline sind. (Quelle: ORF)