ORF macht DIESEN Mann zum Kanzler

Eine Namens-Panne während der ZIB2-Sendung sorgt für Lacher im Netz.

Im ersten Beitrag "Wie sicher ist die Energieversorgung?" der gestrigen ZIB2-Sendung ging es um die möglichen Auswirkungen eines Gas-Lieferstopps für die heimischen Betriebe. Zu Wort kommt darin auch ein betroffener Unternehmer. Den aufmerksamen Zusehern fällt jedoch sofort auf, dass der angezeigte Name (Karl Nehammer, Bundeskanzler, ÖVP) auf der eingeblendeten Bauchbinde nicht zu dem gezeigten Mann in dem Beitrag passt. "Hat sich ein bisschen verändert, der Nehammer", schreibt ein User auf Twitter. "Oh je, schon wieder ein neuer Kanzler. Zum Glück heißt er wie der alte... ", witzelt ein anderer.