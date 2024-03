Osterferien: Hier droht ein Stau-Chaos

Auf diesen Routen muss man mit langen Verzögerungen rechnen.

Heute starten nicht nur in Österreich die Osterferien, sondern auch in 11 deutschen Bundesländern, darunter Bayern und Baden-Württemberg. Dies bedeutet lebhaften Reise- und Ausflugsverkehr auf den klassischen Transitrouten. Dichten Kolonnenverkehr erwartet der ÖAMTC in Richtung Ost- und Südosteuropa ab Grenzübergang Suben über die Innkreis- (A8), West- (A1), Außenring- (A21) und Ost Autobahn (A4) bis Grenzübergang Nickelsdorf. „Aufgrund des frühen Termins werden Fahrten in den Süden heuer weniger ins Gewicht fallen, hauptbelastet werden die Straßen in die Skigebiete sein. Wegen der milden Temperaturen stehen aber auch die Marillenbäume in der Wachau bereits in voller Blüte, daher erwarten wir auch hier lebhaften Zustrom“, heißt es in einer Aussendung.

Wo mit Staus zu rechnen ist

Mit Verzögerungen muss man zu Ferienbeginn, am Samstag, 23. März, am Gründonnerstag und Karfreitag und schließlich am Ostermontag rechnen. „Zum einen werden die klassischen Wintersportrouten, wie etwa Ötztal-, Reschen- und Zillertaler Straße in Tirol, oder die Gasteiner Straße in Salzburg aus- und teilweise überlastet sein“, sagt ÖAMTC-Experte Lasser. „Im Osten wird es speziell am ersten Ferienwochenende 1000e in die Wachau ziehen. Auf beiden Donauufern (B3, B33) muss man mit Verzögerungen rechnen,“ meint Lasser und rät, sich alternativ für den Ausflug zur Marillenblüte aufs Rad zu setzen. Stau-Hotspots werden sicher auch die Baustellenbereiche auf der Tauern- und Pyhrn Autobahn sein, im Rückreiseverkehr wird man vor allem an Grenzübergängen viel Zeit liegen lassen. „In Tirol beobachten wir, dass viele unserer deutschen Nachbarn der oftmals verstopften Fernpassstrecke (B179) ausweichen, und über die Seefelder- oder Achensee Straße fahren, womit es auch dort eng wird“, so Lasser.

Die Hotspots im Überblick: