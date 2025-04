Paar aus brennendem Auto gerettet - dickes Lob für Finanzpolizisten

Das war Rettung in letzter Sekunde - und wer an der Szene auf der Nordbrücke vorbeifuhr, wähnte sich fast in einem Action-Film. Finanzminister Markus Marterbauer hat den mutigen Finanzpolizisten, die auf der Wiener Nordbrücke zu Helfern in der Not wurden, jetzt Ehrenurkunden überreicht.

Wien. Sie waren gerade auf dem Weg zu einer Routinekontrolle, doch auf der Fahrt dorthin wurde es plötzlich ernst: Drei Finanzpolizisten bemerkten am 12. März auf der Wiener Nordbrücke ein Auto, aus dem bereits dichter Rauch quoll - oe24 berichtete. Finanzpolizisten retteten Paar aus brennendem Auto © BmfF × Die Beamten handelten ohne zu zögern: Während einer von ihnen die beiden Insassen des brennenden Dacias in Sicherheit brachte, griff der nächste zum Feuerlöscher – doch der Firmenwagen ging komplett in Flammen auf. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr regelten die sonstigen Spezialisten in Sachen Steuerbetrug und Schwarzarbeit auch noch den Verkehr. Die couragierten Beamten mit Finanzminister Marterbauer (ganz links). © BMfF × Jetzt wurden die mutigen Helden in Uniform von Finanzminister Markus Marterbauer geehrt: „Dieser Vorfall ist ein starkes Beispiel dafür, wie viel Einsatzbereitschaft und Engagement in unserer Organisation steckt. Er zeigt, was möglich ist, wenn man hinschaut, anpackt und Verantwortung übernimmt – ganz gleich in welcher Situation.“