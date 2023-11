Paragleitschirm klappt zusammen, 33-Jähriger stürzt ab – tot

Der Gleitschirm des 33-Jährigen klappte in einer Höhe von etwa 100 bis 150 Metern zusammen und konnte nicht mehr geöffnet werden.

Tirol. Am Donnerstag kam es in Schwendau (Bezirk Schwaz in Tirol) zu einem tödlichen Paragleiter-Unfall. Ein 33-jähriger Österreicher war mit einem Kollegen bei einer Hike&Fly-Tour als das Unglück passierte. Um etwa 14.20 Uhr starteten die beiden Startplatz "Perler" in Hippach/Hochschwendberg (zirka 1.120m Seehöhe).

Sie flogen sie mit ihren Gleitschirmen wieder in Richtung Landplatz neben der Horbergbahn. Während eines Flugmanövers in einer Höhe von etwa 100 bis 150 Metern über dem Landeplatz klappte aus bisher nicht bekannter Ursache plötzlich der Paragleitschirm des 33-Jährigen zusammen und konnte nicht mehr geöffnet werden. In weiterer folge stürzte der Mann gegen 15.30 Uhr auf eine Wiese neben dem Landeplatz ab zu zog sich tödliche Verletzungen zu.