Parkschaden eskalierte zur Schlägerei

Völlig durchgedreht sind am Mittwoch in Innsbruck ein 39-jähriger Rumäne und zwei Mitfahrer, die in einen harmlosen Unfall verwickelt worden waren.

Tirol. Begonnen hat laut Polizei alles nach einem harmlosen Parkschaden: Offenbar beim Versuch, die Kontakt- und Versicherungsdaten auszutauschen, explodierten die Gemüter - und der Rumäne drosch mit voller Wucht auf den 23-Jährigen ein, dem dabei das Kiefer zertrümmert wurde. Der junge Autolenker ging ausgeknockt zu Boden. Daraufhin traten der Kontrahent und seine beiden Kumpels mit den Füßen auf den Verletzten ein, bis einige die Schläger durch Zurufe aufforderten, vom Opfer abzulassen. Ein Zeuge wollte danach das flüchtende Trio bzw. wenigstens den Haupttäter stoppen, sollte sein Eingreifen aber schnell bereuen: Der Österreicher (58) wurde vom Pkw der Rumänen angefahren und meterweit mitgeschleift. Der 39-Jährige indes raste mit seinem Auto davon, wurde aber von einer Streife der schnellen Interventionsgruppe und der Polizei auf der Brennerautobahn (A13) angehalten und festgenommen. Auch einer seiner beiden Komplizen, ein 20-Jähriger, wurde bereits ausgeforscht, nach dem dritten Tatverdächtigen wird noch gefahndet.