Pfarrer (67) stürzte 4 Meter in Hackschnitzel-Schacht

Aus noch unerklärlichen Gründen stürzte der 67-jährige Geistliche Wolfgang Pichler in Thalheim bei Wels Montagfrüh am Pfarrhof 4 Meter tief in einen Schacht.

OÖ. Zu einer "Personenrettung tief" wurden um 8.53 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr, Rettung, Notarzt und Polizei von Gemeindearbeitern gerufen, die auf das Unfallopfer aufmerksam geworden waren. Vor Ort stellte sich dann heraus: Pfarrer Pichler war in einen offenen leeren Hackschnitzelschacht gestürzt und schwer verletzt liegengeblieben.

© laumat.at × © laumat.at × Pfarrer Wolfgang Pichler. © Diözese Linz Die Florianis führten gemeinsam mit der Rettung die Erstversorgung durch. Nach notärztlicher Versorgung konnte der Verletzte mit dem Kran aus dem Schacht gehievt werden. Der an den Beinen und vermutlich auch am Rücken verletzte 67-Jährige wurde zur weiteren Versorgung ins Klinikum Wels eingeliefert. Nicht nur die Pfarre betet, dass es dem Seelsorger bald wieder besser geht. Verdacht auf Fremdverschulden liegt nach derzeitigem Stand keiner vor.