Lift-Mitarbeiter stürzte mit VW-Bus 170 Meter in die Tiefe

Bei dem schweren Unfall wurde der 41-Jährige schwer verletzt.

Der Österreicher, der in einer Hütte in der Nähe wohnen soll und im Winter als Liftwart tätig sein soll, war im bekannten Skigebiet Wilder Kaiser-Brixental mit einem weißen Firmen-VW-Bus in rund 1550 Metern unterwegs. Dort geriet der 41-Jährige in einer Linkskurve aus noch unbekannter Ursache über den Fahrbahnrand. Sein Pkw stürzte über einen steilen Abhang rund 170 Meter in die Tiefe.

41-Jähriger in kritischem Zustand

Andere Verkehrsteilnehmer bemerkten den schweren Unfall und alarmierten die Einsatzkräfte. Mitarbeiter der Freiwilligen Feuerwehr und der Bergrettung bargen den schwer Verletzten aus dem sehr unwegsamen Gelände.

Zur weiteren Versorgung wurde der Liftwart ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht. Er befand sich in einem kritischen Zustand. Bei dem Einsatz standen dutzende Rettungskräfte im Einsatz.